Обнинское предприятие планирует снизить брак до 1 % с помощью ИИ
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Калужской области 5 августа, Владислав Шапша посетил в Обнинске завод стройматериалов, где оценил возможности внедрения новых технологий и комплексную трансформацию производства.
В результате этой работы предприятие нарастило производственные мощности на треть. В планах увеличить выпуск продукции ещё на 50% и за счёт систем искусственного интеллекта снизить долю брака до 1%.
Завод специализируется на выпуске специальных панелей, которые широко применяются в строительстве зданий.
- Главное преимущество калужской продукции – прочность. Она востребована по всей стране, в том числе используется в программе реновации Москвы. Налажен экспорт в Беларусь, — отметил Губернатор Владислав Шапша.
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