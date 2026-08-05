Обнинское предприятие планирует снизить брак до 1 % с помощью ИИ

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Калужской области 5 августа, Владислав Шапша посетил в Обнинске завод стройматериалов, где оценил возможности внедрения новых технологий и комплексную трансформацию производства.

В результате этой работы предприятие нарастило производственные мощности на треть. В планах увеличить выпуск продукции ещё на 50% и за счёт систем искусственного интеллекта снизить долю брака до 1%.

Завод специализируется на выпуске специальных панелей, которые широко применяются в строительстве зданий.

- Главное преимущество калужской продукции – прочность. Она востребована по всей стране, в том числе используется в программе реновации Москвы. Налажен экспорт в Беларусь, — отметил Губернатор Владислав Шапша.