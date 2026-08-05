В Белоусово завершают благоустройство общественной зоны по проекту «Соединяя берега»

Глава администрации Жуковского района Анатолий Суярко проинспектировал ход работ на объекте благоустройства в Белоусово.

Проект под названием «Соединяя берега» реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и выходит на завершающую стадию, сообщили во вторник, 4 августа в администрации губернатора.

На данный момент подрядчики смонтировали современную детскую игровую площадку с травмобезопасным резиновым покрытием. Активно ведутся работы на противоположной стороне, а также началось обустройство парковки рядом с новой рекреационной зоной.

По словам Анатолия Суярко, до полного завершения остались финальные штрихи — озеленение территории и установка малых архитектурных форм.