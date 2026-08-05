В Малоярославце дали старт новому производству металлических опор и мачт

Инвестиции в создание предприятия составили 550 млн. рублей, 200 млн. рублей были привлечены в качестве займа через Фонд развития промышленности.

Совокупные инвестиции в калужские площадки — около 2,5 млрд рублей, сообщили во вторник, 4 августа в администрации губернатора.

- Такие проекты помогают нам дальше развивать экономику региона, расширять кооперацию, увеличивать налоговые поступления в бюджет для решения социальных вопросов, - отметил губернатор Владислав Шапша.