Калужанка покорила жюри всероссийского конкурса микроснимком стебля липы

Дарья Неронова победила в конкурсе научной фотографии «Снимай науку!»

Телеканал «Наука» озвучил итоги состязания во вторник, 5 августа. Этот ежегодный конкурс проводится уже десятый раз.

В 2026 году на рассмотрение жюри поступило свыше 800 работ от учёных, журналистов, блогеров и просто увлечённых людей со всей страны.

Жительница Калуги Дарья Неронова, одержала победу в номинации «Микроизображения».

Её конкурсная работа — микрофотография поперечного среза стебля липы мелколистной (Tilia cordata), выполненная в необычной сине-зелёной гамме, покорила жюри конкурса.

- Идея участия в конкурсе пришла спонтанно: я творческий человек, люблю рисовать и фотографировать, поэтому, когда я увидела старт приёма работ на конкурс Снимай науку», решила поучаствовать, - рассказывает нам Дарья. - Микрофотография поперечного среза стебля липы (Tilia cordata) была сделана мной во время учебного практического занятия по дисциплине «Ботаника». Меня вдохновил необычный цвет и вид этого микропрепарата.

Также в номинации «Микроизображение» я представила ещё 2 свои фотографии, но они не прошли во второй этап конкурса.

Поперечный срез стебля липы (Tilia cordata). Окраска сафранином и анилиновым синим. Увеличение: 40x. Именно он принес Дарье победу.

Дарья Неронова училась в школе №46 Калуги. В этом году закончила КГУ и получила специальность «Биомедицина и генетика». За победу наша землячка получила денежное вознаграждение, хотя признается, что в других номинациях призы были поинтереснее.

- За первые три места в номинации «Мой научный проект» спецприз от РНФ: поездка на VI Конгресс молодых ученых, а в номинации «Космос» спецприз от Фестиваля НАУКА 0+ поездка на один из космических объектов РФ, - рассказывает девушка.

Но калужанка не расстраивается, что эти номинации взять не удалось. Впереди у нее множество планов на жизнь, в том числе и связанных с научной деятельностью.

- В ближайшем будущем планирую в магистратуру поступить и работать по специальности, - говорит Дарья. - Займусь молекулярной или клеточной биологией, а там как получится.