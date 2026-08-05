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Общество

Юрий Моисеев поделился опытом с саранскими коллегами

05.08, 07:58
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В столице республики Мордовия проходит рабочее совещание на тему «Формирование и развитие системы общественного самоуправления в городском округе Саранск». По приглашению председателя Общероссийской ассамблеи ТОС, депутата Госдумы РФ Виктора Кидяева в совещании принимает участие председатель Думы города Калуги Юрий Моисеев. В ходе встречи он поделился с коллегами опытом работы территориальных общин Калуги. - У нас в этом направлении наработан многолетний, интересный опыт. ТОСы играют существенную роль не только в благоустройстве своих территорий, но и принимают активное участие во многих городских мероприятиях и акциях: субботниках, конкурсах, праздниках. Важным аспектом стало участие актива ТОС в программе инициативного бюджетирования. Более половины территориальных общин возглавляют депутаты Думы Калуги. Сегодня жители города ясно осознают, что вместе, в тесном взаимодействии со всеми ветвями власти,  мы можем успешнее решать многие вопросы повседневной городской жизни. Думаю, что обмен самыми успешными практиками в этом направлении, очень важен для дальнейшего развития муниципалитетов. Благодарю Главу городского округа Саранск Владимира Быкова за гостеприимство, - отметил Юрий Моисеев.

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