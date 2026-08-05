За ночь над Калужской областью сбито 20 беспилотников
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА в Калужской области.
Двадцать дронов уничтожены в небе над девятью муниципальными округами — Боровским, Дзержинским, Думиничским, Жиздринским, Жуковским, Кировским, Малоярославецким, Ульяновским, Хвастовичским, а также на подступах к областному центру.
- На местах падения обломков работают оперативные группы, по предварительным данным, жертв и разрушений гражданской инфраструктуры нет, - сообщил утром в среду, 5 августа губернатор Владислав Шапша.
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