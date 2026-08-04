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Общество

В калужских школах проверяют пожарную безопасность перед 1 сентября

До начала нового учебного года осталось совсем немного.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 16:32
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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Сотрудники ГУ МЧС по Калужской области уже приступили к проверкам образовательных учреждений. Главная задача – убедиться, что школы, детские сады и другие организации готовы принять детей с точки зрения пожарной безопасности.

Специалисты в первую очередь проверяют системы оповещения – проводят тестовый запуск, чтобы убедиться, что всё работает. Инспекторы следят, чтобы эвакуационные выходы были свободны, а на каждом этаже висели актуальные планы эвакуации. Огнетушители должны быть пронумерованы и находиться в доступных местах.

Кроме того, комиссия проверяет исправность электрооборудования и наличие инструкций на случай пожара. Особое внимание – персоналу: все сотрудники должны знать, что делать при возгорании.

Проверки продлятся до следующей недели. Сначала инспекторы проверят школы, затем детские сады и средние учебные заведения. По итогам каждой проверки составят акт с рекомендациями.

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