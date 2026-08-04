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Общество

В калужской библиотеке открылась выставка текстильных панно, созданных школьниками

Владимир Андреев
04.08, 15:06
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В галерее библиотеки имени В.Г. Белинского открылась выставка «Нить истории», где представлены необычные текстильные работы, выполненные в технике тафтинга.

Этот метод позволяет создавать объёмные рельефные изображения за счёт ворса, который прошивает основу и закрепляется с обратной стороны.

Экспозиция стала результатом проекта «Арт-мастерская СТРАНА КОВРОВ», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Авторами панно стали калужские школьники под руководством наставницы Оксаны Першиной.

Юные мастера сами выбрали сюжеты: на полотнах ожили узнаваемые пейзажи и достопримечательности Калужской и Белгородской областей — те места, которые ребята сочли важными для сохранения в художественном образе.

Оксана Першина, руководитель центра поддержки людей в трудной жизненной ситуации «Шаг вперёд», освоила тафтинг в 2023 году благодаря социальному контракту.

Пройдя обучение, она не только сама создаёт авторские ковры, но и передаёт своё мастерство детям, помогая им раскрывать творческий потенциал через необычные ремесленные техники.

 

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