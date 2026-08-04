В Тарусе готовятся к ежегодному празднику орловской рысистой породы

15 августа на тарусском ипподроме в деревне Екатериновка состоится традиционный фестиваль, посвящённый орловскому рысаку.

Мероприятие соберёт гостей и участников из разных уголков России, сообщили во вторник, 4 августа в администрации губернатора.

Для посетителей подготовлена разнообразная программа: гостей ждёт ярмарка ремесленников, аттракционы, показательные выступления рысистых лошадей и заезды русских троек, а также концерт с участием артистов и творческих ансамблей.

Фестиваль организован при поддержке губернатора Калужской области