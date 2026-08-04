Ремонт моста через Локню в Афанасово выходит на финишную прямую

В Малоярославецком округе дорожники приступили к завершающему этапу восстановления мостового перехода через реку Локня в деревне Афанасово.

Об этом во вторник, 4 августа, доложил министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.

На данный момент специалисты полностью обновили пролётную конструкцию, смонтировали гидроизоляционный слой, отремонтировали деформационные швы, уложили свежее асфальтовое покрытие и нанесли дорожную разметку.

Кроме того, подрядная организация установила локальные очистные сооружения для предотвращения загрязнения водоёма, а также смонтировала барьерные и перильные ограждения из композитных материалов, которые отличаются долговечностью и устойчивостью к коррозии.

Завершение работ позволит восстановить безопасное и комфортное движение транспорта по этому важному участку дороги, соединяющему населённые пункты округа.