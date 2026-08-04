Два калужских отряда приступили к испытаниям на окружном этапе «Зарницы 2.0» в ЦФО

Стартовал окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для команд Центрального федерального округа, который начался 3 августа.

Честь Калужской области защищают два отряда — «Факел40» и «Орлы-40», сообщили во вторник, 4 августа, в администрации губернатора.

На протяжении нескольких дней сильнейшие коллективы регионов ЦФО будут проходить интенсивную соревновательную программу. Им предстоит показать умение действовать в экстремальных условиях, навыки маскировки, огневой и тактической подготовки, а также знаний по радиационной, химической и биологической защите.

Помимо командных испытаний, организованы отдельные состязания по специальностям: командиры, военкоры, сапёры, медики, связисты, операторы БПЛА и штурмовики продемонстрируют узкопрофильные компетенции.

Для участников специальной категории предусмотрена военно-тактическая игра на пересечённой местности. Кульминацией этапа станет финальный бой, где команды покажут все навыки, приобретённые за время соревнований.