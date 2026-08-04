Обнинск
+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Два калужских отряда приступили к испытаниям на окружном этапе «Зарницы 2.0» в ЦФО
Общество

Два калужских отряда приступили к испытаниям на окружном этапе «Зарницы 2.0» в ЦФО

Владимир Андреев
04.08, 11:43
0 362
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Стартовал окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для команд Центрального федерального округа, который начался 3 августа.

Честь Калужской области защищают два отряда — «Факел40» и «Орлы-40», сообщили во вторник, 4 августа, в администрации губернатора.

На протяжении нескольких дней сильнейшие коллективы регионов ЦФО будут проходить интенсивную соревновательную программу. Им предстоит показать умение действовать в экстремальных условиях, навыки маскировки, огневой и тактической подготовки, а также знаний по радиационной, химической и биологической защите.

Помимо командных испытаний, организованы отдельные состязания по специальностям: командиры, военкоры, сапёры, медики, связисты, операторы БПЛА и штурмовики продемонстрируют узкопрофильные компетенции.

Для участников специальной категории предусмотрена военно-тактическая игра на пересечённой местности. Кульминацией этапа станет финальный бой, где команды покажут все навыки, приобретённые за время соревнований.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJhbmVKK2JUT3BkV3VaYXRRdXQ3U3c9PSIsInZhbHVlIjoiakt4djlOWWR6ZGpIRzBtSUZqR3dJa0dXZWlOMVc5TVZlUnRzbGVZdEpQZDN1Q1pkbW9jVEdVUXF5QWZHTW1VcDYra0NRZy9waG52QmNRblQ5a3ZoMHU5a2MvUU13ZUZzS2NaNU5QYjY4OWlCMnVndlUvZm14RU03S0dadGU3Y0hsenJtUG9ENUwrbFh4c3pSNTVyQ2k2Z2xmeW1UakM0dVFGNlE3OWtTNzcxYkM3d2w2aDgvMm5waHpTMGZUV056VHc4R0lCSVIzTGMweUtzMnIrR0V1NE5PMWhBK25JQjRGOXhBbEpUNndPa1BhTm5qTldKRlZ1bHFVcGROa1VYOUJFM2Y5VjlwWTY1TDNiRlhxSFoyZU9mVHBPQThkOFJsMGxCZlB5VVZkKzhGMUZQcDBZME1FZFVMZm1OblFhQlhIYjU5YlpEcnhkZ0xSYitrQnY4YnY3RUkyWEZvV2EzSUlMVEl0ajBqbVBFeXUvSmlkNjZuKzFnQnpmbkxibk9CSkNiMkZ6OE0xd3M4aGsrU2hZZ3dNTit6QzEwZWF1Yk1yZTJ1N1Z4dGtQMk9qY1JzYlZScFlsaVZId2JlUXlJRyIsIm1hYyI6IjQwNDlhZjUzODk1NWIzOTYwYTU5ZDQyZTJiMGJkOTg3MzI3ZTk2ZjZkYjVhMjhiNjUxMDQ4MTQyZGNiNGY1OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlUvSDYrR0FEQVJ4Z3V6ZWd6UldBY2c9PSIsInZhbHVlIjoibzJteGdhdWxFbDVKbVpZampJR2srVW9UZSt6cUlaUDFETDIxMStIczdUOTlDeTVKcld1MHQ5WlV2OHc2SlBoKzhGak1XZ2FCY2NkRmhpL2ROaDQzeEFZdEZxcUMrTmhoRE5XSHROL0V0azdmenM3ZHFaWndPUWVHclBiU1l2MVVjT2NPd09nTUw1bUpCejkzZFY5SEdDVE1PTWN3TDJZUGNFNldYdHY0K3RocHFzQkZYSnByeHBGRDZ1cnhvTXR3Vkl0N3U0Lzd6OEtvTlRCL2o3cFpRWGtWUFJ1QmhOc2VQMkRGMzlMNDlLSUs5Uldqdk90RzBZMG43Q1lwWDhVQzU1OFhHZ28zaXJZR0RZUmJteEc0MXZIMjVYeldqMjNQcDlTYmNtRVYwQVRjbG1CRlZJWnJBK2J0blVCUUl6WUFvUDdxWkVoS0g5ak9ESW1oTFE0S3lVeSs5RGJSSkpvOUUyd2hEOXB1SHRGaWlHdzA5ckpnekJwYmpPTVQzTEExc2ZNRmtEb1dZZE02Tk4zTHA4aDNEZ0Q3YTYxYjI2OGFKbG9HbTkxNnNWWXM1QU4xSXUzOU1mQTMzRmZGYVNDWDZLd1d6RlFmaHlrNk1Mb25pUWU0S0xHNHdWaGhnMEpoTERSQlpKeXhWUkZIREl1c2NuVG9BVEU1ZWxIYVdCc3B0NXNhdUUxK25HVk9QaFBOYnFnSm04Y282UXRreWg5c3IxcExRVkZLL2dPZkZNazd0ajU2TnY2dE1vWDhyZ0NCOHU3aVBaSHpldFNWaXVlRkJKaE41ZmtyY3VrZS8xK0RZM1p0aklqZHZKV1V4MTF2eGNOZGgrdk5yMlBBdERsVyIsIm1hYyI6ImU2N2IxOTMzMzc4ODJhODM2NGNlZGRjNjI1Mzc1YTBjNmMyYzhjOTJkOTkwOTk3MmMzNzJjNWE4NWRmNTYxNDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+