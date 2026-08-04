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Три калужских школьника стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена»

Владимир Андреев
04.08, 11:20
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В Красноярске подвели итоги седьмого сезона масштабного конкурса для школьников «Большая перемена».

На церемонии закрытия к участникам обратился Президент России Владимир Путин, который высоко оценил стремление ребят находить своё призвание и вносить вклад в развитие страны.

В этом году среди победителей в категории 5–7 классов оказались 300 учащихся из разных регионов, и трое из них представляют Калужскую область. Это Матвей Кузьмин (центр «Созвездие»), Валерий Харченко (обнинский лицей «Держава») и Матвей Якимов (Покровская школа Козельского округа). Кроме того, ещё трое калужан стали призёрами конкурса: Ирина Крученкова и Яна Надуваева из «Созвездия», а также Алиса Огурцова из Людиновской школы № 2.

Губернатор Владислав Шапша поздравил ребят с заслуженным успехом и призвал других школьников активнее участвовать в подобных состязаниях:

- У нас много талантливых, увлечённых детей. Считаю, что надо активнее пробовать свои силы в таких конкурсах.

Конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Его победители получат уникальную награду — «Путешествие мечты»: двухнедельную поездку на поезде через всю страну с насыщенной экскурсионной и образовательной программой.

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