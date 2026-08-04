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Общество

Лосиха с двумя малышами попала в фотоловушку в «Калужских засеках»

В «Калужских засеках» фотоловушка сняла лосиху, которая привела на водопой двух малышей.
Сергей ПЕТРОВ
04.08, 11:15
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Фото: заповедник «Калужские засеки».
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Кадры опубликовали сотрудники заповедника. На видео видно, как мать осторожно подводит детёнышей к воде, а те с любопытством оглядываются по сторонам.

- Сразу два малыша у лосей - это довольно частое явление в природе. Но всё же от этого не менее радостное и симпатичное, – отмечают сотрудники заповедника.

Лоси в Калужской области – обычные обитатели лесов. Их популяция остаётся стабильной благодаря охране и благоприятным условиям. Встречи с лосями в заповеднике происходят регулярно, но увидеть маму с двойней – особая удача.

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