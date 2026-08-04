Лосиха с двумя малышами попала в фотоловушку в «Калужских засеках»
В «Калужских засеках» фотоловушка сняла лосиху, которая привела на водопой двух малышей.
Кадры опубликовали сотрудники заповедника. На видео видно, как мать осторожно подводит детёнышей к воде, а те с любопытством оглядываются по сторонам.
- Сразу два малыша у лосей - это довольно частое явление в природе. Но всё же от этого не менее радостное и симпатичное, – отмечают сотрудники заповедника.
Лоси в Калужской области – обычные обитатели лесов. Их популяция остаётся стабильной благодаря охране и благоприятным условиям. Встречи с лосями в заповеднике происходят регулярно, но увидеть маму с двойней – особая удача.
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