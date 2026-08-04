По инициативе жителей в Октябрьском обновили дорожное покрытие
В посёлке Октябрьский Ферзиковского округа завершился ремонт дороги на улице Центральной, проведённый в рамках программы инициативного бюджетирования.
Как сообщила во вторник, 4 августа, заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева, на проезжей части уложено свежее асфальтовое покрытие.
Обновлённая трасса не только повысит комфорт передвижения для автомобилистов и пешеходов, но и сделает местные маршруты более безопасными.
Общая стоимость работ составила 2,4 миллиона рублей. Основную часть финансирования — 1,97 миллиона (82% от сметы) — предоставил областной бюджет в виде субсидии, остальные средства были привлечены из других источников.
Жители округа активно поддержали проект, что позволило ему получить необходимую поддержку.
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