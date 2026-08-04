В Калужской области строят вольер для краснокнижных животных

Автор фото Борис Борт, видео SINTEC Group

В регионе стартовал масштабный экологический проект при поддержке SINTEC Group: в парке «Угра» — особо охраняемой территории ЮНЕСКО — на площади 7 га возводят просторный вольер для зубров. Совсем скоро любители живой природы смогут безопасно, с расстояния вытянутой руки наблюдать за жизнью лесных гигантов.

Россия считается одним из мировых лидеров по численности зубров, хотя еще сто лет назад история могучих животных могла завершиться трагично — вид находился на грани исчезновения. Сегодня критической угрозы существования зубров нет.

Калужская область играет важную роль в спасении и приумножении зубров, ставших символом европейской природы. С 2014 года животные успешно осваивают территорию национального парка «Угра» в Калужской области.

Благодаря совместным усилиям парка, властей и социально-ориентированного бизнеса местная Калужско-Орловская популяция уверенно растет, приближаясь к внушительной отметке в 2000 особей.

Чтобы туристы без риска для жизни могли увидеть лесных гигантов своими глазами, в парке при поддержке SINTEC Group возводят просторный вольер.

Виктор Гришенков

директор национального парка «Угра»: Несмотря на то, что зубр по-прежнему остаётся в Международной Красной книге, сегодня критической угрозы всему виду уже нет. При поддержке и активном участии бизнеса мы создаём дополнительные возможности для его изучения и сохранения. Для посетителей, туристов, любителей живой природы это шанс увидеть вблизи брутальных великанов в безопасности, для нас — важный шаг в просвещении и демонстрации ценности живой природы.

Константин Горобцов

первый заместитель губернатора Калужской области Калужская область — территория, где природа становится главным впечатлением. Миллионы туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы переключиться с городского ритма на тишину лесов, порыбачить и сплавиться по Жиздре. Мы активно развиваем экотуризм и уверены: найти место, которое так же гармонично сочетает активный отдых и уединение, находясь совсем рядом с Москвой, практически невозможно.

Дмитрий Самбуров

заместитель генерального директора SINTEC Group, депутат Собрания города Обнинска Калужской области Каждый год у нас с парком рождаются новые проекты и идеи: патрулирование огромных территорий с помощью дронов, обслуживание техники, обеспечение кормами краснокнижных животных. В этом году мы реализуем один из самых амбициозных проектов — вольер для чудо-великанов. По мнению экологов, популяция зубров в Калужской области может стать самой большой в мире.

Парк «Угра» — не единственное место, где занимаются развитием популяции краснокнижных животных. Наиболее известный в мире ареал обитания зубров — лес Беловежской пущи на границе Польши и Беларуси. В России главным историческим центром разведения считается Приокско-Террасный биосферный заповедник в Подмосковье, где еще в 1948 году был создан первый зубровый питомник.

Сегодня крупные вольные стада также можно встретить в национальном парке «Орловское полесье» (Орловская область), заповедниках «Калужские засеки» и «Брянский лес». Одна из крупнейших в мире популяций горных зубров обитает на территории Кавказского биосферного заповедника.

Работы по возведению вольера в парке «Угра» будут завершены к концу лета — началу осени 2026 года.