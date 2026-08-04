Более 200 народных проектов реализуется в регионе по программе инициативного бюджетирования

Калужская область сохраняет лидирующие позиции в стране по вовлечённости граждан в решение локальных вопросов через механизм инициативного бюджетирования.

С его помощью жители могут напрямую влиять на ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств, установку детских и спортивных площадок.

Как отметил губернатор Владислав Шапша, программа за десятилетие своего существования доказала высокую эффективность.

За это время число поддержанных инициатив выросло в 15 раз — всего реализовано около 1800 проектов на общую сумму порядка 2 млрд рублей. В текущем году в работе находится ещё более 200 инициатив.

Особенностью калужского подхода стало расширение программы: теперь в неё включены школьные и молодёжные проекты.

Юные жители активно участвуют в создании современных молодёжных пространств в своих муниципалитетах, что способствует развитию социальной активности с раннего возраста.

Глава региона подчеркнул важность чуткого отношения к запросам с мест:

- Программа работает на повышение гражданской активности и ответственности. Поставил задачу быть внимательнее к инициативам с мест. Это позволяет решать насущные вопросы развития муниципалитетов, улучшения качества жизни людей.