Более 200 народных проектов реализуется в регионе по программе инициативного бюджетирования
Калужская область сохраняет лидирующие позиции в стране по вовлечённости граждан в решение локальных вопросов через механизм инициативного бюджетирования.
С его помощью жители могут напрямую влиять на ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных пространств, установку детских и спортивных площадок.
Как отметил губернатор Владислав Шапша, программа за десятилетие своего существования доказала высокую эффективность.
За это время число поддержанных инициатив выросло в 15 раз — всего реализовано около 1800 проектов на общую сумму порядка 2 млрд рублей. В текущем году в работе находится ещё более 200 инициатив.
Особенностью калужского подхода стало расширение программы: теперь в неё включены школьные и молодёжные проекты.
Юные жители активно участвуют в создании современных молодёжных пространств в своих муниципалитетах, что способствует развитию социальной активности с раннего возраста.
Глава региона подчеркнул важность чуткого отношения к запросам с мест:
- Программа работает на повышение гражданской активности и ответственности. Поставил задачу быть внимательнее к инициативам с мест. Это позволяет решать насущные вопросы развития муниципалитетов, улучшения качества жизни людей.
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