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Новость дня Общество

В Обнинске врачи удалили щитовидку шестилетнему мальчику из-за опасной мутации

Владимир Андреев
04.08, 08:28
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Врачи наукограда провели уникальную операцию шестилетнему мальчику с врождённой мутацией, грозившей перерасти в агрессивный рак щитовидной железы.  

Ребёнок унаследовал генетическую поломку, которая практически со стопроцентной вероятностью ведёт к медуллярному типу онкологии — редкой и коварной форме, не знающей возрастных ограничений.

Единственный действенный способ обмануть болезнь — тотальное удаление органа, и хирурги пошли на этот шаг.

Операция, проведённая несколько суток назад, обошлась без осложнений, и сейчас маленький пациент уже восстанавливается дома.

Такой радикальный метод, по словам специалистов, сводит риск возврата заболевания к минимуму и даёт ребёнку шанс на полноценную жизнь без постоянного страха рецидива.

Калужский регион тем временем укрепляет репутацию одного из лидеров в онкодиагностике: в Обнинске достраивают завод для выпуска радиофармпрепаратов, а в Калуге готовятся запустить конвейерную сборку онкосканеров нового поколения, сообщили 3 августа в администрации губернатора.

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