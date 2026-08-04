В Обнинске врачи удалили щитовидку шестилетнему мальчику из-за опасной мутации
Врачи наукограда провели уникальную операцию шестилетнему мальчику с врождённой мутацией, грозившей перерасти в агрессивный рак щитовидной железы.
Ребёнок унаследовал генетическую поломку, которая практически со стопроцентной вероятностью ведёт к медуллярному типу онкологии — редкой и коварной форме, не знающей возрастных ограничений.
Единственный действенный способ обмануть болезнь — тотальное удаление органа, и хирурги пошли на этот шаг.
Операция, проведённая несколько суток назад, обошлась без осложнений, и сейчас маленький пациент уже восстанавливается дома.
Такой радикальный метод, по словам специалистов, сводит риск возврата заболевания к минимуму и даёт ребёнку шанс на полноценную жизнь без постоянного страха рецидива.
Калужский регион тем временем укрепляет репутацию одного из лидеров в онкодиагностике: в Обнинске достраивают завод для выпуска радиофармпрепаратов, а в Калуге готовятся запустить конвейерную сборку онкосканеров нового поколения, сообщили 3 августа в администрации губернатора.
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