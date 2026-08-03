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Общество

За неделю от укусов членистоногих пострадали 158 жителей Калужской области

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало данные об активности клещей за прошедшую неделю.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 16:50
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С 27 июля по 2 августа в больницы обратились 158 человек, пострадавших от укусов, из них 28 детей. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года зарегистрировали 87 случаев, среди пострадавших было 11 детей.

Больше всего укусов зафиксировали в Калуге – 104 случая. В Бабынинском округе – 7, в Дзержинском, Кировском, Малоярославецком и Ферзиковском – по 6. Единичные случаи отмечены ещё в 13 районах.

Лаборатории исследовали 126 клещей, снятых с людей. У 24 из них нашли возбудителя болезни Лайма. С начала года в регионе проверили 2471 клеща. Из них 2339 сняли с людей – положительный результат у 526 (22,5%). Ещё 132 клеща собрали в природе, инфицированность среди них – 17,4% (23 положительных).

Специалисты напоминают: при обнаружении присосавшегося клеща нужно как можно быстрее обратиться к врачу.

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