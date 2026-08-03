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Общество

Калужская область по защите прав потребителей вошла в лидеры

Владимир Андреев
03.08, 16:06
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Регион значительно улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге Объединения потребителей России.

Наш регион вошел в группу субъектов с высоким уровнем защищённости прав граждан при покупке товаров и услуг.

Ключевыми факторами успеха в правительстве региона назвали эффективную работу консультационного центра для потребителей на базе регионального Центра гигиены и эпидемиологии, активная позиция Госжилинспекции и её общественного совета.

Также повысить позиции в рейтинге помогла сеть общественных приёмных по вопросам защиты прав потребителей, а также работа по продвижению местных брендов и товаров.

Координацией этой деятельности занимается Межведомственный координационный совет при Правительстве области, который возглавляет региональное Министерство конкурентной политики.

Губернатор Владислав Шапша подчеркнул системный подход региона к этому вопросу:

- Каждый из нас, приобретая товары или услуги, хочет быть уверенным в защите своих прав, а в случае их нарушения — рассчитывать на квалифицированную помощь. В нашем регионе эта работа выстроена на системной основе.

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