Заболеваемость ОРВИ в Калужской области снизилась на 8,5% за неделю

Роспотребнадзор Калужской области опубликовал данные по заболеваемости ОРВИ на 31-й неделе.

За период с 27 июля по 2 августа зарегистрировали 2421 случай. На предыдущей неделе было 2645. Грипп в регионе по-прежнему не фиксируют.

Темп снижения заболеваемости составил 8,5%. Показатель на 10 тысяч населения – 22,66, что на 9,7% ниже эпидемического порога (25,1).

У детей всех возрастных групп заболеваемость ниже пороговых значений – от 47,6% до 76,9%. У взрослых – превышение на 44,6%. При этом рост числа заболевших за неделю отмечен у детей раннего возраста на 18,6% и у школьников на 20,8%.

Снижение зафиксировали у дошкольников (минус 10,1%) и у взрослых (минус 18,1%). Госпитализированы 17 человек, на прошлой неделе было 26 – снижение на 34,6%.