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Общество

Калужский лучник Владислав Кирютин выиграл III этап Кубка России

Владимир Андреев
03.08, 15:34
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В Калуге завершился третий этап Кубка России по стрельбе из лука, собравший 32 сильнейших спортсмена из семи регионов страны.

Соревнования проходили в нестандартной для традиционной стрельбы дисциплине «ачери-кросс», где участники преодолевали дистанции от 2,5 до 7,5 километров, совмещая бег по пересечённой местности с точной стрельбой из лука по мишеням.

Победителем напряжённой борьбы стал воспитанник калужской спортивной школы «Многоборец» Владислав Кирютин. Он показал лучший результат по итогам всех этапов гонки, продемонстрировав отличную физическую подготовку и высокую точность стрельбы в условиях переменного рельефа.

Его сокомандник Артём Толкачёв также выступил достойно, заняв пятое место в итоговом зачёте.

«Ачери-кросс» — одна из самых зрелищных и динамичных луковых дисциплин, требующая от спортсменов выносливости, скорости и умения быстро переключаться между бегом и прицельной стрельбой.

Победа на этапе Кубка России подтверждает высокий уровень подготовки калужских лучников и их конкурентоспособность на национальной арене. Впереди у спортсменов новые старты, и болельщики надеются на дальнейшие успехи своих земляков.

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