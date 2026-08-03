В Калуге стартовала пятая межрегиональная ИТ-смена

На базе лагеря «Сокол» в областном центре в пятый раз открылась профильная смена для юных айтишников.

В этом году её участниками стали 200 школьников 7–10 классов из Калужской, Белгородской, Брянской областей, а также из ДНР и ЛНР, сообщили в понедельник, 3 августа, в администрации губернатора.

Ребятам предстоит освоить дополнительные образовательные модули и поработать над практическими задачами по 11 направлениям: от искусственного интеллекта и беспилотных систем до кибербезопасности и трёхмерного моделирования.

Помогать им будут наставники из региональных центров, преподаватели калужского филиала МГТУ им. Баумана, Высшей школы экономики, а также действующие специалисты крупных местных ИТ-компаний.

Главным итогом смены станет защита проектов по теме «Кадры будущего строят города будущего» в рамках «Акселератора проектов» — перед жюри из экспертов индустрии и вузов.

Но обучение не единственное, чем займутся подростки: для них организована насыщенная досуговая программа. В плане — экскурсии на предприятия калужского ИТ-кластера, визиты в Музей истории космонавтики, участие в «Цифровом забеге» и встречи с руководством области.