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Общество

В Спас-Деменске после проверки прокуратуры привели в порядок школьную площадку

Сергей ПЕТРОВ
03.08, 14:25
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Фото: Прокуратура Калужской области.
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