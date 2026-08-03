Более 66 тысяч жителей Калужской области проверили репродуктивное здоровье в 2026 году

В регионе продолжается масштабная программа профилактических осмотров.

За первые шесть месяцев текущего года диспансеризацию прошли свыше 154 тысяч калужан, из которых почти 67 тысяч человек обследовали репродуктивную систему.

Как сообщила в понедельник, 3 августа, министр здравоохранения области Анна Чернова, среди прошедших обследование — более 28,1 тысячи женщин и почти 38,8 тысячи мужчин.

По итогам приёма врачи дают персонализированные рекомендации: одни получают советы по питанию и физической нагрузке, других направляют на консультации к профильным специалистам.

Глава ведомства подчеркнула, что своевременная диагностика не только укрепляет физическое здоровье, но и снижает тревожность в парах, планирующих детей, делает ожидание малыша более спокойным и радостным. Она призвала жителей не откладывать визит в поликлинику и записываться на обследование.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Пройти комплексное обследование можно бесплатно: для граждан от 18 до 39 лет — раз в три года, для тех, кому за 40, — ежегодно. Для сравнения: в прошлом году профилактические осмотры охватили более 112,2 тысячи жителей репродуктивного возраста, включая 62,8 тысячи мужчин и 49,4 тысячи женщин.