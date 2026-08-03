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Общество

Судебные приставы выдворили 56 мигрантов из Калужской области за две недели

Во второй половине июля из Калужской области выдворили 56 иностранных граждан.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 12:04
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Фото: УФССП России по Калужской области.
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Решения о высылке приняли сотрудники органов внутренних дел. Исполнением занимались судебные приставы. Об этом сообщили в региональном УФССП 3 августа.

Среди нарушителей оказались граждане разных стран. Больше всего – из Узбекистана (21 человек) и Таджикистана (17 человек). Также в списке – 9 граждан Индии, по трое из Казахстана и Беларуси, а также из Молдовы, Азербайджана и Армении.

Всех их признали виновными по статье 18.8 КоАП РФ – нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Иностранцев оштрафовали и обязали покинуть страну. До выдворения их поместили в специальное учреждение для временного содержания.

После оформления всех документов приставы доставили нарушителей до пунктов пропуска через границу. Оттуда они отправились на родину.

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