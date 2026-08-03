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Общество

Калужские бизнесмены могут провести самоаудит по трудовым нормам через онлайн-сервис

Владимир Андреев
03.08, 12:03
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На портале «Онлайнинспекция.рф» для предпринимателей Калужской области доступен цифровой инструмент «Электронный инспектор».

С его помощью работодатели могут самостоятельно проверить, насколько их деятельность соответствует требованиям трудового законодательства. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в администрации губернатора.

Сервис предлагает 79 тематических чек-листов, охватывающих все сферы трудовых отношений, включая охрану труда — именно по этим направлениям чаще всего проводят проверки государственные инспекции.

По завершении самодиагностики система формирует отчёт, в котором перечислены обнаруженные недочёты и даны рекомендации по их исправлению.

Такая возможность позволяет бизнесу заблаговременно выявлять и устранять нарушения, не дожидаясь визита контролёров, а значит — снижать риски штрафных санкций.

Важно, что результаты самостоятельной проверки не передаются в трудовую инспекцию, носят исключительно внутренний характер.

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