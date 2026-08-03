Ситуация с топливом в Калужской области нормализовалась

В понедельник, 3 августа, Губернатор Владислав Шапша дал поручение руководителям муниципалитетов, где ощущается нехватка автозаправочных станций, оказывать содействие инвесторам в строительстве новых АЗС. Это необходимо для бесперебойного обеспечения жителей горючим.

На сегодняшний день дефицит топлива в регионе удалось ликвидировать.

Совместно с федеральным центром и профильными предприятиями областные власти увеличили объёмы поставок нефтепродуктов.

Для нужд социальной сферы, коммунальных и экстренных служб заключены долгосрочные контракты до конца года, что гарантирует их стабильную работу.

Кроме того, в регионе продолжает функционировать уникальный для страны онлайн-сервис, позволяющий в реальном времени отслеживать наличие бензина и дизеля на заправках.

По словам главы региона, ажиотаж спал, очереди рассосались, однако контроль за ситуацией сохраняется.

В ходе сегодняшнего совещания он запросил актуальные данные и план дальнейших действий.

Владислав Шапша подтвердил, что поставки идут ритмично: на 93% АЗС присутствует бензин или дизельное топливо в том или ином ассортименте, а более 40% заправочных станций полностью укомплектованы всеми видами топлива.