Ситуация с топливом в Калужской области нормализовалась
В понедельник, 3 августа, Губернатор Владислав Шапша дал поручение руководителям муниципалитетов, где ощущается нехватка автозаправочных станций, оказывать содействие инвесторам в строительстве новых АЗС. Это необходимо для бесперебойного обеспечения жителей горючим.
На сегодняшний день дефицит топлива в регионе удалось ликвидировать.
Совместно с федеральным центром и профильными предприятиями областные власти увеличили объёмы поставок нефтепродуктов.
Для нужд социальной сферы, коммунальных и экстренных служб заключены долгосрочные контракты до конца года, что гарантирует их стабильную работу.
Кроме того, в регионе продолжает функционировать уникальный для страны онлайн-сервис, позволяющий в реальном времени отслеживать наличие бензина и дизеля на заправках.
По словам главы региона, ажиотаж спал, очереди рассосались, однако контроль за ситуацией сохраняется.
В ходе сегодняшнего совещания он запросил актуальные данные и план дальнейших действий.
Владислав Шапша подтвердил, что поставки идут ритмично: на 93% АЗС присутствует бензин или дизельное топливо в том или ином ассортименте, а более 40% заправочных станций полностью укомплектованы всеми видами топлива.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!