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Общество

В Ферзиковском округе появилась новая остановка по просьбе жителей

Владимир Андреев
03.08, 11:25
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В районе промышленного предприятия завершилось обустройство дополнительного остановочного пункта для общественного транспорта.

Работы велись по поручению губернатора Владислава Шапши, которое он дал после личного приёма граждан, сообщили в администрации губернатора в понедельник, 3 августа.

Именно местные жители обращались с просьбой создать удобную посадочную площадку на маршруте № 41.

Как уточнил министр транспорта области Александр Шпиренко, дорожники оборудовали заездные карманы, обустроили пешеходные подходы к остановке, установили новый павильон для ожидания и смонтировали барьерное ограждение для безопасности пассажиров.

Теперь пользоваться автобусами стало значительно удобнее и безопаснее для сотрудников предприятия и всех жителей округа.

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