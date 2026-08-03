В Ферзиковском округе появилась новая остановка по просьбе жителей

В районе промышленного предприятия завершилось обустройство дополнительного остановочного пункта для общественного транспорта.

Работы велись по поручению губернатора Владислава Шапши, которое он дал после личного приёма граждан, сообщили в администрации губернатора в понедельник, 3 августа.

Именно местные жители обращались с просьбой создать удобную посадочную площадку на маршруте № 41.

Как уточнил министр транспорта области Александр Шпиренко, дорожники оборудовали заездные карманы, обустроили пешеходные подходы к остановке, установили новый павильон для ожидания и смонтировали барьерное ограждение для безопасности пассажиров.

Теперь пользоваться автобусами стало значительно удобнее и безопаснее для сотрудников предприятия и всех жителей округа.