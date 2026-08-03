В Ферзиковском округе появилась новая остановка по просьбе жителей
В районе промышленного предприятия завершилось обустройство дополнительного остановочного пункта для общественного транспорта.
Работы велись по поручению губернатора Владислава Шапши, которое он дал после личного приёма граждан, сообщили в администрации губернатора в понедельник, 3 августа.
Именно местные жители обращались с просьбой создать удобную посадочную площадку на маршруте № 41.
Как уточнил министр транспорта области Александр Шпиренко, дорожники оборудовали заездные карманы, обустроили пешеходные подходы к остановке, установили новый павильон для ожидания и смонтировали барьерное ограждение для безопасности пассажиров.
Теперь пользоваться автобусами стало значительно удобнее и безопаснее для сотрудников предприятия и всех жителей округа.
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