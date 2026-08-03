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Общество

В Калужской области сохраняется средняя пожарная опасность в лесах

По данным ГУ МЧС по Калужской области на 3 августа в лесах региона установился 3 класс пожарной опасности.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 10:32
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Это означает средний уровень риска. Информацию предоставила система дистанционного мониторинга Рослесхоза.

На всей территории области сохраняется вероятность природных пожаров. Ландшафтные возгорания могут перекинуться на жилые дома и хозяйственные постройки. Особый противопожарный режим в муниципальных округах не вводили.

За последнее время термоточек в лесном фонде не зарегистрировали. Ситуация находится под контролем, но расслабляться рано – риск возгораний остаётся.

В МЧС напоминают телефоны экстренных служб. При обнаружении пожара звоните по номеру 112. Также работают прямая линия лесной охраны 8 800 100 94 00 и региональная диспетчерская служба 8 (4842) 56-39-39.

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