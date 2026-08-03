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Общество

В Куйбышевском районе прошёл водный поход «Робинзоны-2026»

В минувшие выходные в Куйбышевском районе состоялся традиционный водный поход «Робинзоны-2026».
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 08:39
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Фото: ФОК Куйбышевского района «Темп» - Бетлица.
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Организовали мероприятие сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса «Темп» - Бетлица. Участники собрались на берегу реки Снопоть, чтобы вместе провести время на воде.

В походе участвовали 52 человека. Они сплавлялись на 16 лодках и 8 сапбордах. Общая протяжённость маршрута составила 16 километров.

- Самому юному «робинзону» всего 4 года, а самому опытному — 73! Это ли не доказательство того, что для приключений нет преград? – отмечают организаторы мероприятия.

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