В Куйбышевском районе прошёл водный поход «Робинзоны-2026»
В минувшие выходные в Куйбышевском районе состоялся традиционный водный поход «Робинзоны-2026».
Организовали мероприятие сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса «Темп» - Бетлица. Участники собрались на берегу реки Снопоть, чтобы вместе провести время на воде.
В походе участвовали 52 человека. Они сплавлялись на 16 лодках и 8 сапбордах. Общая протяжённость маршрута составила 16 километров.
- Самому юному «робинзону» всего 4 года, а самому опытному — 73! Это ли не доказательство того, что для приключений нет преград? – отмечают организаторы мероприятия.
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