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Общество

Инвалид из Людинова получил дорогостоящее лекарство после вмешательства прокуратуры

Житель Людинова, имеющий I группу инвалидности, долго не мог получить жизненно важное лекарство.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 08:19
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Фото: Прокуратура Калужской области
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В поликлинике ему отказали – препарата не было на складе. Мужчина обратился в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения. Пациенту отказывали в выдаче рецепта на льготный препарат. При этом лекарство ему было необходимо для поддержания здоровья. Стоимость упаковки превышает 160 тысяч рублей.

Прокурор внёс представление главному врачу медучреждения. Требование было одно – обеспечить пациента препаратом в кратчайшие сроки.

После вмешательства прокуратуры мужчина получил лекарство в полном объёме.

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