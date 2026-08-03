Инвалид из Людинова получил дорогостоящее лекарство после вмешательства прокуратуры

Житель Людинова, имеющий I группу инвалидности, долго не мог получить жизненно важное лекарство.

Фото: Прокуратура Калужской области

В поликлинике ему отказали – препарата не было на складе. Мужчина обратился в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения. Пациенту отказывали в выдаче рецепта на льготный препарат. При этом лекарство ему было необходимо для поддержания здоровья. Стоимость упаковки превышает 160 тысяч рублей.

Прокурор внёс представление главному врачу медучреждения. Требование было одно – обеспечить пациента препаратом в кратчайшие сроки.

После вмешательства прокуратуры мужчина получил лекарство в полном объёме.