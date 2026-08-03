Инвалид из Людинова получил дорогостоящее лекарство после вмешательства прокуратуры
Житель Людинова, имеющий I группу инвалидности, долго не мог получить жизненно важное лекарство.
В поликлинике ему отказали – препарата не было на складе. Мужчина обратился в прокуратуру.
Надзорное ведомство провело проверку и подтвердило факт нарушения. Пациенту отказывали в выдаче рецепта на льготный препарат. При этом лекарство ему было необходимо для поддержания здоровья. Стоимость упаковки превышает 160 тысяч рублей.
Прокурор внёс представление главному врачу медучреждения. Требование было одно – обеспечить пациента препаратом в кратчайшие сроки.
После вмешательства прокуратуры мужчина получил лекарство в полном объёме.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь