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Общество

Росгвардейцы пресекли 40 нарушений за неделю в Калужской области

За минувшую неделю, с 27 июля по 2 августа, сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали 290 выездов по сигналам тревоги.
Сергей ПЕТРОВ
03.08, 08:03
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Фото: Управление Росгвардии по Калужской области.
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Вызовы поступали с охраняемых объектов, и на каждый из них оперативно выезжали группы задержания.

Также росгвардейцы выезжали по запросам дежурных частей полиции – десять раз для обеспечения общественного порядка. Всего за неделю пресечено около 40 административных правонарушений.

Сотрудники находились на маршрутах патрулирования в разных районах области. Благодаря их работе удалось предотвратить более серьёзные последствия.

Росгвардия продолжает нести службу в усиленном режиме.

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