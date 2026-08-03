Росгвардейцы пресекли 40 нарушений за неделю в Калужской области

За минувшую неделю, с 27 июля по 2 августа, сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали 290 выездов по сигналам тревоги.

Фото: Управление Росгвардии по Калужской области.

Вызовы поступали с охраняемых объектов, и на каждый из них оперативно выезжали группы задержания.

Также росгвардейцы выезжали по запросам дежурных частей полиции – десять раз для обеспечения общественного порядка. Всего за неделю пресечено около 40 административных правонарушений.

Сотрудники находились на маршрутах патрулирования в разных районах области. Благодаря их работе удалось предотвратить более серьёзные последствия.

Росгвардия продолжает нести службу в усиленном режиме.