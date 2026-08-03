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Общество

Минувшей ночью в Калужской области объявлялась ракетная опасность

Владимир Андреев
03.08, 06:46
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Сообщение о ракетной опасности появилось на страницах губернатора в социальных сетях в 3:52 понедельника, 3 августа.

Предупреждение продлилось недолго. Через 13 минут объявили о его отмене.

Кроме этого, вечером в воскресенье силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Боровского муниципального округа.

- На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

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