Минувшей ночью в Калужской области объявлялась ракетная опасность
Сообщение о ракетной опасности появилось на страницах губернатора в социальных сетях в 3:52 понедельника, 3 августа.
Предупреждение продлилось недолго. Через 13 минут объявили о его отмене.
Кроме этого, вечером в воскресенье силами ПВО уничтожен БПЛА над территорией Боровского муниципального округа.
- На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
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