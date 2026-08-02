Обнинск
+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор поздравил работников стальных магистралей с профессиональным праздником
Новость дня Общество

Губернатор поздравил работников стальных магистралей с профессиональным праздником

Владимир Андреев
02.08, 16:12
0 337
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

2 августа в своем обращении Владислав Шапша напомнил, что в регионе трудится свыше двух тысяч сотрудников Московской железной дороги.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти совместно с компанией «РЖД» планомерно модернизируют железнодорожную сеть, а при участии инвесторов запускаются масштабные проекты в сфере логистики.

Ключевыми задачами остаются повышение уровня сервиса для пассажиров и обеспечение безопасности жителей области.

В качестве конкретных достижений за первое полугодие текущего года глава региона привел следующие цифры: капитально отремонтировано 28 километров путевого полотна, на 23 железнодорожных переездах ведется обновление асфальтобетонного покрытия, еще на двух объектах выполняется капитальный ремонт.

Завершая поздравление, губернатор поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд, преданность избранному делу и уважение к богатым традициям отрасли.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
0%
0%
50%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImE0OW4wS1psbUhReDB3Q01udFp5UEE9PSIsInZhbHVlIjoieGhZOVdPdWZtbS9qVmd6VjJlMTErT1JGaGNGdGJmYkFLYWJpM3hRSTZVc1o0SnV6NDNVZGVsa0tQYlRrRTZwb1JJekc5aU4xZE1aMHlBSnNMKy8wbDMzRTZkbEc4ZVBVQzlVbHVLNzRzOHFtWGxmZUpRSjh1aS9PbnRjeHQ1dmV6MWNKVlI5aHkxZW5uL3ZqQis3Yyt2bDlrWEVsVkpFa25UYmMydXpVeWRGNWpEN1ZEQ2NCNGFrR2tyQ2tRb2VzY1ZISEQ3M092S2U3dHRJUTFwSWpkM2QzZmJ6WWFQUWZWdCt6OGpudGo4NzhNWVZyUFVEK0J0RGluNy9ZdlJlcFlobjlCa1J2UGlUdGpwRFpBM1RZbnhlVFJKQk5paFRUd3Nhb28zQVhZM3h2NmE4U3R4MlFVOXVKclJaRVdYS2twUmlQUEQxVDZPZWdNb3R1bkVyaytGVTdMWXdndjRIK3kxWnRqd29BTXJHdGs2VDBRVDdHZWYzY3M5Rk1PRms1SmdTU3FFUVlVaEcxWEJ2TlJTSU5qaXdhdE1YN0thUWtRUUF2Z2x4SUo1TXowMHB3cFNJRG85WHFpOFgrVUJiYSIsIm1hYyI6IjVhMjI5ZTk5MGVmZTY2YjhjNTM0MmVkMTgyNWRiYjhjOGViOGFlY2M3ZWJmNDFjMWY0MDRjMDVjZTdhYzMzMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjAxNW9BcG94V0hLVUgwaTdHUmw2MEE9PSIsInZhbHVlIjoiY3FSUklzWGp4cUowcUpLQzV6d2VFSTZlTllzTTByYmQvTGtiMFZLNlVJOW1CdzJ4QmNtWXhaUWVqYUVzSGNSdlRJMXdBSWx3dHpUM296V2FwM0E4amVxMmI2enBkQXJacXNlTFJYTUlubWlxKzVNeVQ0cVY4SXNBRWVRWkZTaDNLaE1HSUlIYUhEODA2bGliNVBxQmczTXRvaTlvQ2ZjaEFuQitUTHlOK0ZIazB2bkRKeW13TUpUOWxGWkJxa3Y3MmVBam1oTHp6dHJWOU5NR2VpK2lmMFhHUldpK0tLbmEwbUcvSjNwMVJtaU9LK2ZJa3dNaEppQlo4UXJFTDFJWjlXQmxIL21qMlNTL0xOOFNiTmg4L1FEUTI5Z3JDdGVuTU4zczJrZ1IrMmgzLytSWEdyYXp4czQ2aCtxQ2tZcEFZc2RPTGsvRTBKaEtORHpHYTcyNzhTeXNGQzVWR2F3Y3VhaDFNdUl0anJRc3UvTDkxTExycFJSTHdUVkozS3FDUnNrblhrSU9KMCt0VjI1b3dyRjhSKzVRUklOOWtIVGV0bFFNRnR0RUl4SWpDNmtud21kSUhNdEVwSTJuUVVDWGJxR2c5UkZ3aDduM3ZMNmJ4Qm9CbkZLMURBWXFocTRlQUJxUUlqdlV3NzY5R05PSWUvdXpBc1FYNHJ6bGRGOUIrUWhVM2lpVStUZlQzSXB0TkwwVWYvc2sxUC9VQUI1LzZnclJNcEpoTmRvSDgrWHZhS2pRTmRPSVhNb08xSjFjYUQveThtcmlHTkw4ek5OQVk1bXFOb1AxOVlmSWcrTnE0Tm1jUEdZUkttSE9GRjJpVXNUeHNCeEQ1azF0SmZGaCIsIm1hYyI6IjMwZmEyZGRkYjBmOTRlM2YyOGU4ZmEzNDZjMjdiMmU4YzM0NzdmNjk4ZjY1NDFjZjEyNjBiYWY5ODY0Mzk1MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+