Губернатор поздравил работников стальных магистралей с профессиональным праздником

2 августа в своем обращении Владислав Шапша напомнил, что в регионе трудится свыше двух тысяч сотрудников Московской железной дороги.

Губернатор подчеркнул, что региональные власти совместно с компанией «РЖД» планомерно модернизируют железнодорожную сеть, а при участии инвесторов запускаются масштабные проекты в сфере логистики.

Ключевыми задачами остаются повышение уровня сервиса для пассажиров и обеспечение безопасности жителей области.

В качестве конкретных достижений за первое полугодие текущего года глава региона привел следующие цифры: капитально отремонтировано 28 километров путевого полотна, на 23 железнодорожных переездах ведется обновление асфальтобетонного покрытия, еще на двух объектах выполняется капитальный ремонт.

Завершая поздравление, губернатор поблагодарил железнодорожников за добросовестный труд, преданность избранному делу и уважение к богатым традициям отрасли.