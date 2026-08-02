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Новость дня Общество

В Медыни памятник русским воинам 1812 года зарастает кустарником

Владимир Андреев
02.08, 15:00
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На заброшенный обелиск, вершину которого венчает выросший куст обратили внимание местные жители.

В воскресенье, 2 августа, жалоба на отвратительное содержание памятника появилась на странице губернатора в социальной сети.

- Кто отвечает за содержание памятников? – спрашивает Светлана Родина. -Медынь, обелиск битве 1812 года зарастает порослью деревьев, территория не ухоженная, указателя на памятник нет. Проезжая мимо, его даже не заметишь. Обидно за такое отношение к истории.

В администрации Медынского округа оперативно отреагировали на сообщение.

- Планируем 15 августа провести субботник по благоустройству памятника и прилегающей территории, - пообещали чиновники из администрации округа.

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