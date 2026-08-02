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Новость дня Общество

Губернатор поздравил десантников с 96-летием ВДВ

Владимир Андреев
02.08, 13:56
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В обращении отмечено, что служить в этом роде войск — значит брать на себя ответственность там, где другие отступают, и ежедневно подтверждать легендарный лозунг «Никто, кроме нас».

Глава региона назвал «крылатую пехоту» одной из самых уважаемых составляющих российской армии, выразив глубокое уважение всем, кто носит голубой берет.

- То, что кажется другим немыслимым, для вас — привычный порядок действий, - отметил Владислав Шапша.

Отдельный поклон — ветеранам-десантникам, сохраняющим традиции, и действующим военнослужащим, которые сейчас защищают интересы страны в ходе СВО.

Завершая поздравление, он поблагодарил бойцов за выдержку, самоотверженность, любовь к Отечеству и нерушимую воинскую дружбу.

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