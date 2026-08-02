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Общество

Следователи региона арестовали имущество обвиняемых на 308 миллионов рублей

Владимир Андреев
02.08, 13:35
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В следственном управлении СК по Калужской области подвели итоги работы по возмещению ущерба от преступлений за первое полугодие 2026 года.

Итоги опубликовали 2 августа. За шесть месяцев сумма ущерба по расследуемым делам превысила 178 миллионов рублей.

Чтобы обеспечить возмещение ущерба и исполнение будущих судебных решений, следователи арестовали имущество фигурантов на сумму свыше 308 миллионов рублей.

Это почти вдвое больше, чем размер причинённого вреда. Под арест попали денежные средства, недвижимость, транспорт и другое имущество обвиняемых.

Уже на стадии следствия удалось вернуть потерпевшим более 58 миллионов рублей. Часть средств была возвращена добровольно, часть – в результате работы следователей.

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