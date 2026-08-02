Аэропорт Калуги закрыли спустя три часа после открытия

В воскресенье, 2 августа, калужский аэропорт снова прекратил работу. Ограничения на приём и отправку рейсов ввела Росавиация. Решение приняли в 12:14.

Аэропорт в Грабцево проработал всего около трёх часов. Сегодня его открыли в 9:25. Разрешение на полёты действовало меньше трёх часов.

В Росавиации пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности воздушных судов.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорта.