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Общество

За сутки в шести ДТП на дорогах Калужской области пострадали 13 человек

Владимир Андреев
02.08, 12:16
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За 1 августа на дорогах Калужской области зарегистрировали шесть ДТП. В результате аварий травмы получили 13 человек. Сводку опубликовало региональное УМВД.

Первое ДТП случилось в 13:30 на 123-м километре трассы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль». Водитель «Фиат Дукато» 1975 года рождения не выдержал дистанцию и врезался в «Рено Дастер», который от удара столкнулся с «Хондой CR-V». В аварии пострадали семь человек – водитель и пассажирка «Рено Дастер», а также пятеро пассажиров «Фиата», среди которых двое маленьких детей 2020 и 2022 годов рождения. Всем пострадавшим оказали помощь.

В 18:45 на 8-м километре дороги «М3 – Судимир – Хвастовичи – Теребень – Ловать» 20-летняя девушка за рулём «Лады Гранты» не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. Пострадал 9-летний пассажир. Медосвидетельствование показало, что автомобилистка была пьяна. На неё составили протоколы за управление в нетрезвом виде и за ДТП с пострадавшим.

Вечером в Обнинске в 21:10 на проспекте Ленина у дома № 79 женщина на «Сузуки Гранд Витара» сбила трёхлетнюю девочку, которая перебегала дорогу. Ребёнок пострадал, его доставили в больницу.

В 21:20, в Сухиничах у дома № 12 водитель мототранспорта 1979 года рождения опрокинулся на проезжей части. Мужчина получил травмы, ему также оказали помощь.

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