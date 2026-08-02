В Жиздринском районе завершили ремонт двух дорог
Щебеночное покрытие было уложено по программе местных инициатив.
О завершении дорожных работ на улице Школьной около станции Зикеево и на улице Центральной в деревне Коренево сообщили в воскресенье, 2 августа, в администрации Жиздринского округа
- Работы приняты комиссией 29 июля, а их общая стоимость — 2,4 млн рублей, - уточнили в администрации.
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