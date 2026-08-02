Калужские десантники отмечают 96-ю годовщину ВДВ

В воскресенье, 2 августа в Калужской области пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 96-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

Традиционно День ВДВ в регионе отметят шествием, митингами, возложением цветов к воинским мемориалам и концертными программами.

День ВДВ сегодня торжественно отметят не только в Калуге, но и в других городах и населенных пунктах Калужской области.

С 9:30 в сквере Мира начали собираться ветераны ВДВ, гости и участники мероприятия.

Ровно в 10:00 стартовало торжественное шествие колонны голубых беретов от сквера Мира по улице Кирова до площади Победы.

Десантники остановились, чтобы поклониться памятнику военным медсестрам.

Возглавил колонну маленький мальчик с флагом ВДВ. Это будущее славного братства ВДВ.

Участники и гости праздника возложили цветы к Вечному Огню, памятнику воинам-интернационалистам и монументу «Журавли».

На площади Победы прошел митинг у памятника воинам-калужанам, погибшим в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках. Затем

Праздничные события продолжатся в Жуковском районе. От Калуги отправится автоколонна с участием «Российского Союза ветеранов Афганистана», «Союза десантников России» и калужского мотоклуба «Joker».

В деревне Чубарово у памятника бойцам 5-го воздушно-десантного корпуса, погибшим в 1941 году, состоятся торжественные мероприятия с возложением цветов. Гостей также ждут показательные выступления 45-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВДВ и работа армейской полевой кухни.

В городе Жуков пройдёт церемония возложения цветов к памятнику маршалу Георгию Жукову, бюсту генерала Василия Маргелова и на аллее Памяти.

Ближе к вечеру в городе Кремёнки Жуковского района, развернётся масштабная праздничная программа: торжественная часть, детские развлекательные мероприятия, концерт, работа армейской полевой кухни.