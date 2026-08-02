Калужский аэропорт снова открыли после ночного закрытия

Утром 2 августа калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты. Росавиация отменила ограничения в 9:23. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму.

Аэропорт в Грабцево перестал работать накануне вечером – 1 августа в 18:49. Причиной стали меры безопасности полётов.

Сейчас воздушная гавань функционирует без ограничений. Все службы работают.