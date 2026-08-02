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Общество

Калужский аэропорт снова открыли после ночного закрытия

Владимир Андреев
02.08, 09:49
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Утром 2 августа калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты. Росавиация отменила ограничения в 9:23. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму.

Аэропорт в Грабцево перестал работать накануне вечером – 1 августа в 18:49. Причиной стали меры безопасности полётов.

Сейчас воздушная гавань функционирует без ограничений. Все службы работают.

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