Калужский аэропорт снова открыли после ночного закрытия
Утром 2 августа калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты. Росавиация отменила ограничения в 9:23. Воздушная гавань вернулась к штатному режиму.
Аэропорт в Грабцево перестал работать накануне вечером – 1 августа в 18:49. Причиной стали меры безопасности полётов.
Сейчас воздушная гавань функционирует без ограничений. Все службы работают.
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