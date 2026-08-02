Стрелявшего по ночным байкерам в Калуге вычислили и взяли под стражу

Задержанным оказался 36-летний горожанин — эту информацию официально подтвердили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, конфликт вспыхнул ночью (с 31 июля на 1 августа) во дворе дома на улице Кибальчича.

Мужчина открыл огонь из пневматики по паре подростков, которые катались на питбайках, нарушая тишину в поздний час.

В региональном управлении Следственного комитета подтвердили, что по данному факту возбуждено производство по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганские действия»).

Основанием для запуска механизма расследования послужил видеоролик, распространившийся в пабликах и мессенджерах.

На этих кадрах зафиксировано, как взрослый мужчина производит выстрелы в направлении группы несовершеннолетних, находившихся на придомовой территории.

Сейчас эксперты проводят судебно-медицинскую оценку состояния пострадавших, чтобы определить тяжесть нанесённого вреда.

Следственная группа уже объявила о намерении обратиться в суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу. Эта мера пресечения будет запрошена для обеспечения надлежащего хода расследования, подчеркнули в ведомстве.