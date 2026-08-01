В Калужской области объявлялась ракетная опасность
Ближе к полудню в Калуге завыли сирены.
Губернатор Калужской области сообщил о введении режима ракетной опасности в регионе. Жителям рекомендовали немедленно принять меры безопасности.
Ракетная опасность была отменена спустя 2 минуты. На данный момент опасность миновала.
Спасатели напоминают о «правиле двух стен»: нужно найти место в помещении, которое отделено от улицы двумя стенами. Лучше всего подходят коридоры, ванные комнаты или внутренние помещения без окон.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь