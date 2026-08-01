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В Калужской области объявлялась ракетная опасность

Ближе к полудню в Калуге завыли сирены.
Сергей ПЕТРОВ
01.08, 11:59
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Губернатор Калужской области сообщил о введении режима ракетной опасности в регионе. Жителям рекомендовали немедленно принять меры безопасности.

Ракетная опасность была отменена спустя 2 минуты. На данный момент опасность миновала.

Спасатели напоминают о «правиле двух стен»: нужно найти место в помещении, которое отделено от улицы двумя стенами. Лучше всего подходят коридоры, ванные комнаты или внутренние помещения без окон.

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