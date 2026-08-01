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Общество

В заповеднике «Калужские засеки» зубр попал в фотоловушку у ручья

В заповеднике «Калужские засеки» фотоловушка сняла зубра на водопое.
Сергей ПЕТРОВ
01.08, 09:49
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Фото/видео: заповедник «Калужские засеки».
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Видео появилось в соцсетях природоохранной зоны. На кадрах видно, как крупный самец подходит к лесному ручью.

- Мальчик пришёл попить и немножко охладиться. Середина лета - кровососущих насекомых ещё масса. Бедные наши зубрики. Но такова лесная жизнь, – комментируют видео сотрудники природоохранной зоны.

Зубры в Калужской области – не редкость. Эти крупные животные обитают в заповеднике на постоянной основе, и популяция постепенно растёт. Фотоловушки помогают учёным наблюдать за ними в естественной среде, не беспокоя зверей.

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