В заповеднике «Калужские засеки» зубр попал в фотоловушку у ручья

В заповеднике «Калужские засеки» фотоловушка сняла зубра на водопое.

Фото/видео: заповедник «Калужские засеки».

Видео появилось в соцсетях природоохранной зоны. На кадрах видно, как крупный самец подходит к лесному ручью.

- Мальчик пришёл попить и немножко охладиться. Середина лета - кровососущих насекомых ещё масса. Бедные наши зубрики. Но такова лесная жизнь, – комментируют видео сотрудники природоохранной зоны.

Зубры в Калужской области – не редкость. Эти крупные животные обитают в заповеднике на постоянной основе, и популяция постепенно растёт. Фотоловушки помогают учёным наблюдать за ними в естественной среде, не беспокоя зверей.