С 1 августа вступают в силу новые правила для налогов, пенсий, ЖКХ и маркировки мяса

С 1 августа 2026 года в России начинают действовать изменения в законах.

Новшества затронут налоги, пенсии, жилищно-коммунальную сферу, гаражную амнистию и систему маркировки товаров. Рассказываем по порядку.

Налоговые уведомления теперь будут приходить автоматически в личный кабинет на «Госуслугах». Без заявлений и напоминаний – по транспортному, земельному и имущественному налогам, а также по НДФЛ. Бумажные письма сохранят только для тех, у кого нет учётной записи на портале или кто добровольно отказался от электронного формата.

Работающие пенсионеры получат автоматический перерасчёт страховой пенсии по старости или инвалидности. Социальный фонд увеличит выплаты тем, кто продолжал работать в 2025 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы.

Накопительные пенсии вырастут на 17,3%. Срочные пенсионные выплаты – на 19,3%. Это касается участников программы софинансирования, родителей, направивших материнский капитал на пенсию, и тех, кто перечислял добровольные взносы.

Банк России получит право ограничивать работу сервисов рассрочки, если те нарушают закон. Регулятор сможет потребовать устранить нарушения или временно приостановить деятельность оператора.

В сфере ЖКХ – два изменения. За несвоевременную передачу показаний счётчиков или пропуск срока поверки управляющая компания может перевести на оплату по нормативу. В квитанциях появятся отдельные строки – «содержание общего имущества» и «текущий ремонт».

Гаражную амнистию продлили на пять лет. Упрощённый порядок оформления действует для гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года и не признанных самовольными.

С 1 августа производители и импортёры обязаны маркировать мясную продукцию в потребительской упаковке – готовые или консервированные продукты из мяса и птицы, включая паштеты и кулинарные изделия в тесте.