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Общество

Калужанам рассказали, где можно купаться

Евгения Родионова
31.07, 15:05
4 892
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В пятницу, 31 июля, Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщило об обновлении списка водоёмов Калуги, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В него добавили реку Оку, а также пруд в Нижней Вырке.

  • река Песочня
  • с. Воскресенское, Ферзиковский р-н
  • д. Андреевское, Андреевский карьер
  • Сероводородные озера
  • пруд в д. Нижняя Вырка
  • пруд в д. Верхняя Вырка
  • Рождественские пруды
  • Мостовский карьер (оз. Угорское)
  • р. Ока - пляж р-н ГИБДД
  • р. Угра, отмель в районе автодороги Калуга - Воротынск

С полным списком мест для купания по Калужской области можно ознакомиться на сайте.

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