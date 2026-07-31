Калужанам рассказали, где можно купаться

В пятницу, 31 июля, Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщило об обновлении списка водоёмов Калуги, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В него добавили реку Оку, а также пруд в Нижней Вырке.

река Песочня

с. Воскресенское, Ферзиковский р-н

д. Андреевское, Андреевский карьер

Сероводородные озера

пруд в д. Нижняя Вырка

пруд в д. Верхняя Вырка

Рождественские пруды

Мостовский карьер (оз. Угорское)

р. Ока - пляж р-н ГИБДД

р. Угра, отмель в районе автодороги Калуга - Воротынск

С полным списком мест для купания по Калужской области можно ознакомиться на сайте.