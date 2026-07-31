Калужанам рассказали, где можно купаться
В пятницу, 31 июля, Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообщило об обновлении списка водоёмов Калуги, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.
В него добавили реку Оку, а также пруд в Нижней Вырке.
- река Песочня
- с. Воскресенское, Ферзиковский р-н
- д. Андреевское, Андреевский карьер
- Сероводородные озера
- пруд в д. Нижняя Вырка
- пруд в д. Верхняя Вырка
- Рождественские пруды
- Мостовский карьер (оз. Угорское)
- р. Ока - пляж р-н ГИБДД
- р. Угра, отмель в районе автодороги Калуга - Воротынск
С полным списком мест для купания по Калужской области можно ознакомиться на сайте.
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