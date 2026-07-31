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Новость дня Общество

Сотрудники ГИМС напомнили калужанам правила безопасности у воды

Сотрудники ГИМС регионального МЧС провели очередной профилактический рейд в популярных местах отдыха калужан.
Ольга Володина
31.07, 12:15
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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Инспекторы патрулировали береговые линии и точки, где традиционно собираются рыбаки, чтобы напомнить о безопасности.

В ходе бесед спасатели акцентировали внимание на нескольких важных моментах: недопустимости алкоголя у воды, обязательном контроле за детьми и необходимости купаться только в разрешенных местах. Особое внимание уделили рыболовам - им напомнили о проверке лодок перед выходом и обязательном использовании спасательных жилетов.

Каждому участнику рейда вручили памятки с правилами поведения на воде и номерами экстренных служб.

Главный специалист отдела безопасности на водных объектах Александр Ермаков отметил:

- Мы видим, что люди стали ответственнее относиться к своей безопасности, но расслабляться нельзя. Наша задача - донести до каждого, что вода требует уважения и соблюдения простых правил.

В МЧС напоминают, что в случае происшествия на воде необходимо немедленно звонить по номеру «112». Спасатели призывают калужан не пренебрегать правилами и помнить, что отдых у воды должен быть безопасным для всех.

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