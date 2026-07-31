В центр реабилитации диких животных «Феникс» срочно ищут волонтёров
В калужском центре реабилитации диких животных «Феникс» остро не хватает рук. Один из основателей центра Сергей Клочек попал в больницу с инсультом, и теперь за всеми подопечными ухаживает Вероника Матюшина.
Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в социальных сетях центра.
Центр пока не принимает новых животных, за исключением тех, для кого уже нашли опекунов. Например, белок планируют отправить в центр «Белый Листонос» - для этого нужна помощь с доставкой.
— Сейчас волонтёры особенно нужны на физическую работу: привозить корм и молоко, ухаживать за зверями и помогать с хозяйственными делами. Буду рада любой помощи, - написала Вероника Матюшина.
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