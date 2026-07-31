Гайд по жилищному вопросу: аренда или ипотека

Мы поговорили с экспертом Банка и задали ему вопрос: что выбрать аренду или ипотеку, что выгоднее сейчас и в перспективе?

Комментирует Управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г.Калуга Агеев Вячеслав Павлович:

Вопрос «брать ипотеку или снимать» сейчас действительно непростой — и я понимаю, почему он вызывает сомнения. Давайте разложим всё по полочкам, чтобы вы могли сравнить варианты и принять взвешенное решение. Сначала про ставки. Банк России на заседании в июле снизил ключевую ставку до 14%. Это хороший сигнал: рыночные ставки по ипотеке тоже постепенно идут вниз. В базовом сценарии аналитики ждут дальнейшего снижения — к концу 2026 года ставка может опуститься примерно до 13%, а в 2027‑м — до 12%. То есть если вы планируете брать ипотеку, есть смысл следить за динамикой: в ближайшие месяцы условия могут стать ещё выгоднее. Но важно помнить: траектория не линейна. Если инфляция ускорится или возникнут другие макроэкономические риски, ЦБ может взять паузу в снижении. Поэтому, если ставка для вас критична, имеет смысл зафиксировать её в банке прямо сейчас, пока есть окно возможности.

Теперь про сам выбор. Я бы выделил два ключевых момента, которые часто упускают:

Капитализация жилья.

Собственная квартира — это актив. Со временем её стоимость может расти (хотя и не всегда равномерно и предсказуемо). На цену влияют многие факторы: локация, состояние дома, инфраструктура района. Но в долгосрочной перспективе владение жильём даёт потенциал прироста капитала — чего нет при аренде.

Динамика аренды.

Часто аренду воспринимают как более гибкий и дешёвый вариант «здесь и сейчас». Но есть нюанс: рост арендных ставок обычно отстаёт от инфляции и от темпов роста стоимости самого жилья. То есть, снимая квартиру, вы не только не накапливаете актив, но и рискуете со временем столкнуться с тем, что арендная плата будет «съедать» всё большую долю дохода в реальном выражении.

Чтобы было нагляднее, посмотрим на цифры на примере типовой квартиры: 50 кв. м по цене 100 000 рублей за кв. м. Итого стоимость жилья — 5 000 000 рублей. Предположим, у вас есть первоначальный взнос 20% — это 1 000 000 рублей, значит, сумма кредита составит 4 000 000 рублей. Срок — 20 лет.

Вот какие ориентиры по ежемесячным платежам можно сейчас закладывать:

Льготная ипотека (6% годовых).

При таких условиях платёж составит примерно 28 700 рублей в месяц. Это фиксированная сумма на весь срок (при аннуитетной схеме), и она не зависит от инфляции. Дополнительно нужно учесть расходы на страхование — они обычно невелики и либо включаются в платёж, либо оплачиваются отдельно.

Рыночная ипотека (18,2% годовых).

Если вы не подходите под льготную программу, платёж будет существенно выше — примерно 62 400 рублей в месяц. При такой нагрузке на бюджет ипотека может оказаться слишком обременительной, поэтому важно тщательно оценить свои доходы и долговую нагрузку.

Аренда.

Аренда аналогичной квартиры в этом сегменте может стоить порядка 30 000 рублей в месяц. Сюда дополнительно нужно заложить коммунальные платежи (в среднем 5 000–7 000 рублей) и возможные расходы на мелкий ремонт (если это предусмотрено договором). Итого ежемесячные траты на съёмное жильё могут составить ориентировочно 35 000–37 000 рублей.

Так что же выбрать? Я бы рекомендовал такой подход:

Выбирайте ипотеку, если вы планируете долго жить в этом городе, у вас стабильный доход и вы готовы к долгосрочным обязательствам. Льготная ставка сделает кредит выгодным, а собственный актив со временем может принести дополнительную пользу. При этом следите за ключевой ставкой: если она продолжит снижаться, в будущем можно будет рефинансировать кредит на ещё более выгодных условиях.

Оставайтесь на аренде, если сейчас для вас важнее финансовая гибкость: нет достаточной суммы для первоначального взноса, есть неопределённость с планами (переезд, смена работы) или вы хотите сначала накопить «подушку безопасности». Но имейте в виду: если арендные ставки будут расти медленнее, чем стоимость жилья, в долгосрочной перспективе аренда может оказаться менее выгодной с точки зрения сохранения и приумножения средств.

В итоге нет универсального ответа — всё зависит от вашей личной ситуации. Я советую просчитать оба варианта на ваш горизонт планирования (с учётом возможной динамики ставок и цен) и, если нужно, обсудить детали с нашим финансовым консультантом.

Как эксперт с многолетним опытом, я рекомендую вам переходить от тактики «лишь бы не стало хуже» к стратегии осознанного управления своими финансами. Ипотека, подобранная с учетом вашего дохода, позволяет не только решить жилищный вопрос, но и создать капитал для будущих поколений.

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